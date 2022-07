Roma, scarsa igiene e degrado: chiuso minimarket con oltre 14 kg di carne non tracciata (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma. Controlli tassativi sul territorio nelle ultime ore: gli agenti hanno passato in rassegna soprattutto la zona Casilino, che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, quelli del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e 1 unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’obiettivo è, come sempre, la lotta e il contratto all’illegalità. I controlli in zona Casilino Nel corso del servizio, durante un posto di controllo alla stazione Metro C “Grotte Celoni”, sono state identificate in totale 92 persone durante le operazioni. Una di queste, di nazionalità romena, è stata denunciata, mentre un’altra, di nazionalità tunisina, sprovvista dei requisiti di legge per il soggiorno nel territorio dello Stato, è stata portata negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. Leggi anche: minimarket ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 luglio 2022). Controlli tassativi sul territorio nelle ultime ore: gli agenti hanno passato in rassegna soprattutto la zona Casilino, che ha visto impegnati gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, quelli del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e 1 unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. L’obiettivo è, come sempre, la lotta e il contratto all’illegalità. I controlli in zona Casilino Nel corso del servizio, durante un posto di controllo alla stazione Metro C “Grotte Celoni”, sono state identificate in totale 92 persone durante le operazioni. Una di queste, di nazionalità romena, è stata denunciata, mentre un’altra, di nazionalità tunisina, sprovvista dei requisiti di legge per il soggiorno nel territorio dello Stato, è stata portata negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti. Leggi anche:...

