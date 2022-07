Omicidio di Serena Mollicone, assolti i Mottola e gli altri imputati (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutti assolti. Marco Mottola, suo padre Franco, ex comandante della caserma di Arce, e la madre Anna Maria non sono i colpevoli dell’Omicidio di Serena Mollicone, la giovane del paese frusinate trovata morta il 3 giugno 2001 in un boschetto. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Cassino. La Procura aveva chiesto una condanna a 24 anni per Marco Mottola, 30 per il padre Franco, e 21 anni per la madre Anna Maria. I tre erano accusati di concorso in Omicidio. Assoluzione anche per Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in Omicidio con pena richiesta di 15 anni, e per l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano a cui è contestato il favoreggiamento. In aula dopo la sentenza grida “vergogna” ma anche lacrime a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutti. Marco, suo padre Franco, ex comandante della caserma di Arce, e la madre Anna Maria non sono i colpevoli dell’di, la giovane del paese frusinate trovata morta il 3 giugno 2001 in un boschetto. Lo ha stabilito la Corte d’Assise di Cassino. La Procura aveva chiesto una condanna a 24 anni per Marco, 30 per il padre Franco, e 21 anni per la madre Anna Maria. I tre erano accusati di concorso in. Assoluzione anche per Vincenzo Quatrale, all’epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno incon pena richiesta di 15 anni, e per l’appuntato dei carabinieri Francesco Suprano a cui è contestato il favoreggiamento. In aula dopo la sentenza grida “vergogna” ma anche lacrime a ...

Pubblicità

RaiNews : Attesa in serata la #sentenza del processo per l' #omicidio di #SerenaMollicone, la 18enne di #Arce uccisa 21 anni… - Corriere : ?? Oggi c'è la sentenza sul caso Mollicone - Antonio24120145 : RT @Moonlightshad1: Per l’omicidio di Serena Mollicone non ci sono colpevoli: tutti assolti per non aver commesso il fatto. Italia stato ca… - _RomamoR : Ha lottato per sua figlia e oggi avrebbe visto morire di nuovo Serena, indegna la sentenza che ha assolto gli imput… - Virgola1973 : RT @AGTW_it: Valerio e Marina #Vannini, i genitori di Marco Vannini, il giovane ucciso a Ladispoli nel maggio 2015, sono in tribunale a Cas… -