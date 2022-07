Medicina rigenerativa, nuove tecnologie contro l’invecchiamento (Di venerdì 15 luglio 2022) Il professore Francesco D’Andrea direttore del dipartimento di chirurgia e mediplastica e Medicina estetica della Federico II parla delle nuove tecnologie inerenti ai protocolli di Medicina rigenerativa che aiutano a combattere l’avanzamento dell’età. Questo fenomeno sta crescendo negli ultimi anni sia da parte degli uomini che delle donne di qualunque età perché tutti vogliono migliorare il loro aspetto fisico ed avere un’immagine giovanile. https://www.ildenaro.it/wp-content/uploads/2022/07/Francesco-D-andrea.mp4 L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 luglio 2022) Il professore Francesco D’Andrea direttore del dipartimento di chirurgia e mediplastica eestetica della Federico II parla delleinerenti ai protocolli diche aiutano a combattere l’avanzamento dell’età. Questo fenomeno sta crescendo negli ultimi anni sia da parte degli uomini che delle donne di qualunque età perché tutti vogliono migliorare il loro aspetto fisico ed avere un’immagine giovanile. https://www.ildenaro.it/wp-content/uploads/2022/07/Francesco-D-andrea.mp4 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

