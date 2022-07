Il più potente insetticida naturale fai da te | lo faceva mio nonno e il suo giardino era pazzesco!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 15 luglio 2022) Chi ha il pollice verde o la semplice passione per le piante, sa benissimo che spesso queste sono minacciate da parassiti e insetti pericolosi. Non di rado, purtroppo, c’è chi opta per l’utilizzo di pesticidi, i quali sono tossici e aggressivi. In tal caso, un prodotto come l’olio bianco può risultare sicuramente utile. Quando si parla di olio bianco, come vedremo poi nel dettaglio, non si fa altro che fare riferimento ad un prodotto efficace e completamente, il quale è in grado di allontanare gli insetti dalle piante e mantenerle vive e rigogliose. Vediamo come fare per prepararlo in casa comodamente. Olio bianco: proprietà e informazioni utili L’estate è un periodo dell’anno magico per poter abbellire al meglio i propri spazi esterni. Che si parli di balconi, terrazzini o giardini, delle piante, di qualsiasi tipo, riescono a dare un’immagine dell’ambiente ...