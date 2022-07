I 5 giorni di Enrico Letta per evitare il voto a qualsiasi costo (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Partito Democratico è quello più terrorizzato all’idea di andare a votare. Ed ha i suoi motivi per esserlo. Quello che fino a ieri era il partner dell’alleanza, il Movimento Cinque Stelle, è diventato radioattivo. Sbertucciato da tutta Europa perché ha fatto brillare il governo per un termovalorizzatore. Chi si avvicina ai cinque stelle, muore. E’ impensabile, attualmente, presentarsi di fronte agli italiani a braccetto con Giuseppe Conte. A meno di ripensamenti clamorosi dell’ultima ora da parte di Draghi. Con mossa disperata, i dirigenti dem stanno cercando di ricomporre i cocci. Nella speranza di salvare il governo con lo stesso “perimetro”. Ma sembra follia: far finta di nulla e ricominciare daccapo dopo il teatrino dell’altro giorno, è una ridicolaggine troppo grande persino per noi italiani, che a questi giochi siamo abituati. Nell’inceneritore, alla fine, ci sta finendo il ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Partito Democratico è quello più terrorizzato all’idea di andare a votare. Ed ha i suoi motivi per esserlo. Quello che fino a ieri era il partner dell’alleanza, il Movimento Cinque Stelle, è diventato radioattivo. Sbertucciato da tutta Europa perché ha fatto brillare il governo per un termovalorizzatore. Chi si avvicina ai cinque stelle, muore. E’ impensabile, attualmente, presentarsi di fronte agli italiani a braccetto con Giuseppe Conte. A meno di ripensamenti clamorosi dell’ultima ora da parte di Draghi. Con mossa disperata, i dirigenti dem stanno cercando di ricomporre i cocci. Nella speranza di salvare il governo con lo stesso “perimetro”. Ma sembra follia: far finta di nulla e ricominciare daccapo dopo il teatrino dell’altro giorno, è una ridicolaggine troppo grande persino per noi italiani, che a questi giochi siamo abituati. Nell’inceneritore, alla fine, ci sta finendo il ...

