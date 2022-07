Gazzetta: il Napoli è pronto ad offrire a Kim un quinquennale da 2 milioni più bonus (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella trattativa del Napoli per Kim si è inserito il Rennes, pronto a pagare la clausola di 20 milioni richiesta dal Fenerbahce. Il Napoli è aiutato dagli intermediari che lavorarono per portare nel club Elmas, racconta la Gazzetta dello Sport. Servirà almeno una settimana. “Intermediari sono in azione per aprire una contrattazione su costo del cartellino e metodi di pagamento. Si tratta degli stessi uomini che tre anni fa aiutarono un’altra difficile operazione con il Fenerbahce per portare Eljif Elmas a Napoli. Solo che servirà tempo per smussare gli angoli. Almeno una settimana”. Il club di De Laurentiis è forte del sì del coreano. La Rosea parla anche di cifre: il Napoli è pronto ad offrirli un quinquennale da 2 ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 luglio 2022) Nella trattativa delper Kim si è inserito il Rennes,a pagare la clausola di 20richiesta dal Fenerbahce. Ilè aiutato dagli intermediari che lavorarono per portare nel club Elmas, racconta ladello Sport. Servirà almeno una settimana. “Intermediari sono in azione per aprire una contrattazione su costo del cartellino e metodi di pagamento. Si tratta degli stessi uomini che tre anni fa aiutarono un’altra difficile operazione con il Fenerbahce per portare Eljif Elmas a. Solo che servirà tempo per smussare gli angoli. Almeno una settimana”. Il club di De Laurentiis è forte del sì del coreano. La Rosea parla anche di cifre: ilad offrirli unda 2 ...

