Crisi di governo | Conte | “Non ho chiesto il ritiro dei ministri Se voteremo la fiducia? L’appuntamento è mercoledì in Parlamento” – Video

"Se ritiriamo i ministri? Ho già smentito questa cosa", ha esordito così il leader del MoVimento 5 stelle, Giuseppe Conte, uscendo da Campo Marzio. "Se ho sentito Draghi? No, non c'è stata occasione – ha continuato camminando per le vie della Capitale -. Se abbiamo deciso se votare la fiducia? Non è questione di aver deciso, è il presidente Draghi che si presenta in Parlamento. L'appuntamento è mercoledì in Parlamento". "Noi siamo stati chiari sulla nostra motivazione sul voto. C'era la consapevolezza che il presidente Draghi potesse prendere questa decisione e ha tratto queste conseguenze", ha continuato. "Noi rispondiamo dei nostri comportamenti e Draghi risponde dei suoi", ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

