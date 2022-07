Milinkovic Savic Arsenal, pronto il rilancio. Ma Lotito non vuole mollare (Di giovedì 14 luglio 2022) Milinkovic-Savic Arsenal, il club londinese pronto a rilanciare per l’acquisto del serbo. Ma la Lazio non vuole cedere Il futuro di Milinkovic-Savic, col passare dei giorni, si avvicina sempre di più alla permanenza alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’Arsenal è pronta al rilancio mettendo sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro. Pochi però per Lotito che non molla e continua a chiederne almeno 70: il Sergente pare destinato a rimanere alla corte di Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022), il club londinesea rilanciare per l’acquisto del serbo. Ma la Lazio noncedere Il futuro di, col passare dei giorni, si avvicina sempre di più alla permanenza alla Lazio. Secondo quanto riportato dal Messaggero, l’è pronta almettendo sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro. Pochi però perche non molla e continua a chiederne almeno 70: il Sergente pare destinato a rimanere alla corte di Sarri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

