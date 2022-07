Lo scontro tra Grecia e Turchia passa anche per il turismo e l’Ue

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 luglio 2022) La contesa traper il Mediterraneo orientale si è spostatasul fronte del, coinvolgendo ancora una volta le istituzioni europee. A scatenare l’indignazione del governo ellenico è stata la notizia della registrazione presso l’Ufficio dell’Unione per la proprietà intellettuale del brand TurkAegean, usato da Ankara per promuovere ilnelle coste che si affacciano per l’appunto sul mar Egeo. Geograficamente, la definizione usata dallaè corretta dal momento che il litorale sud-occidentale del Paese è bagnato dall’Egeo, ma la scelta di questo specifico termine è stata accolta da Atene come l’ennesima provocazione turca. Da alcuni anni è in corso tra i due Paesi una disputa sulla sovranità di alcune isole ufficialmente assegnate alla ...