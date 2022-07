Governo: Biancofiore, 'Draghi faccia entrare segretari partiti maggioranza' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Il premier Draghi secondo me ha fatto un solo ma grave errore dall'inizio del suo mandato, come già dissi a suo tempo, tenere fuori dal Governo i leader dei partiti dell'unità nazionale. Il suo non è stato il Governo dei migliori, non è stato un Governo all'altezza di super Mario e questo per colpa di chi gli ha imposto dei tecnici che non si sono rivelati all'altezza. Ora il premier non può pensare che i partiti si suicidino in vista della scadenza naturale della legislatura, quindi l'unica mossa da farsi è offrire ai segretari dei partiti di entrare nella compagine di Governo per portare a casa provvedimenti in grado di accontentare i reciproci elettorati". Lo afferma Michaela ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Il premiersecondo me ha fatto un solo ma grave errore dall'inizio del suo mandato, come già dissi a suo tempo, tenere fuori dali leader deidell'unità nazionale. Il suo non è stato ildei migliori, non è stato unall'altezza di super Mario e questo per colpa di chi gli ha imposto dei tecnici che non si sono rivelati all'altezza. Ora il premier non può pensare che isi suicidino in vista della scadenza naturale della legislatura, quindi l'unica mossa da farsi è offrire aideidinella compagine diper portare a casa provvedimenti in grado di accontentare i reciproci elettorati". Lo afferma Michaela ...

Pubblicità

Giusepp17413380 : RT @tempoweb: Michaela #Biancofiore punge #Draghi: “#Governo non all’altezza, non da Super Mario”. Ma può ancora salvarsi #crisidigoverno #… - tempoweb : Michaela #Biancofiore punge #Draghi: “#Governo non all’altezza, non da Super Mario”. Ma può ancora salvarsi… -