Frana bloccata e acque regimate Il parcheggio riapre alle auto - Cronaca - lanazione.it

(Di giovedì 14 luglio 2022) Il Comune di Arcidosso, amministrato dal sindaco Jacopo Marini, si rifà, almeno in parte, il proprio look. L'amministrazione comunale, infatti, ha riaperto alla circolazione il piazzale di via dei ...

"Dopo aver bloccato lacon la realizzazione un diaframma in cemento armato e provveduto alle regimazione delle acque " si spiega dal Comune di Arcidosso " è stato adesso recuperato e ...... ma con una tempistica che però penalizza, ancora una volta, una tratta ferroviaria già martoriata, la Trapani Palermo via Milo,a causa di unadel febbraio del 2013 e i cui lavori ... Frana bloccata e acque regimate Il parcheggio riapre alle auto Il Comune di Arcidosso, amministrato dal sindaco Jacopo Marini, si rifà, almeno in parte, il proprio look. L’amministrazione comunale, infatti, ha riaperto alla circolazione il piazzale di via dei Mac ...Dopo la tragedia della Marmolada, anche sulle Alpi svizzere è scattato l'allarme. Di fronte ad un pericolo di collasso dello "Spitze Stei", nell'Oberland bernese, i geologi hanno posizionato decine di ...