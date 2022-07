Cristiano Ronaldo, Tuchel dice di no al trasferimento al Chelsea (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomas Tuchel ha detto di no a Cristiano Ronaldo al Chelsea. Nonostante i contatti con la proprietà, all’allenatore l’ultima parola Si ferma la trattativa tra Chelsea e Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Thomas Tuchel si è opposto al trasferimento. La trattativa tra Jorge Mendes, procuratore di CR7 e Todd Bohely, presidente dei Blues era già in stato avanzato, ma l’ultima parola spetta all’allenatore, che non è convinto dell’acquisto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 luglio 2022) Thomasha detto di no aal. Nonostante i contatti con la proprietà, all’allenatore l’ultima parola Si ferma la trattativa tra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Thomassi è opposto al. La trattativa tra Jorge Mendes, procuratore di CR7 e Todd Bohely, presidente dei Blues era già in stato avanzato, ma l’ultima parola spetta all’allenatore, che non è convinto dell’acquisto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

FrankKhalidUK : Ronaldo Nazario on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - FrankKhalidUK : Jamie Carragher on the Cristiano Ronaldo v Lionel Messi debate. - footmercato : Manchester United accepte de vendre Cristiano Ronaldo - CalcioNews24 : Cristiano Ronaldo, Tuchel dice di no al trasferimento al Chelsea - ItalyNowadays : Cristiano Ronaldo: follie per CR7, offerti 300 milioni di euro da un club dell'Arabia Saudita. #Calcio… -