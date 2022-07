“Con te. Sempre”. Enpa e Centro Leonardo insieme contro l’abbandono degli animali (Di giovedì 14 luglio 2022) Fiumicino – Il Centro Commerciale Leonardo, gestito da Savills, Sempre attento alle tematiche sociali che vanno anche oltre il proprio territorio di appartenenza, quest’anno ha deciso di sostenere la campagna contro l’abbandono degli animali: “Con te. Sempre” promossa e lanciata dall’Ente Nazionale Protezione animali (Enpa). I dati infatti parlano chiaro: solo nelle ultime due settimane sono stati abbandonati e recuperati dall’Enpa più di 1.000 cuccioli su tutto il territorio nazionale. Solo nel 2021, inoltre, l’onlus ha recuperato, ogni giorno, 21 cani abbandonati per un totale di 7.600 cani in un anno. Un fenomeno che si acuisce soprattutto nel periodo estivo e che purtroppo, anno dopo anno, è ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 luglio 2022) Fiumicino – IlCommerciale, gestito da Savills,attento alle tematiche sociali che vanno anche oltre il proprio territorio di appartenenza, quest’anno ha deciso di sostenere la campagna: “Con te.” promossa e lanciata dall’Ente Nazionale Protezione). I dati infatti parlano chiaro: solo nelle ultime due settimane sono stati abbandonati e recuperati dall’più di 1.000 cuccioli su tutto il territorio nazionale. Solo nel 2021, inoltre, l’onlus ha recuperato, ogni giorno, 21 cani abbandonati per un totale di 7.600 cani in un anno. Un fenomeno che si acuisce soprattutto nel periodo estivo e che purtroppo, anno dopo anno, è ...

