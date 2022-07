“Che schifo”. Ilary Blasi, dopo l’ultima Sonia Bruganelli non trova altre parole (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilary Blasi nuovo fidanzato, dopo l’addio a Francesco Totti il gossip è letteralmente impazzito. La conduttrice è volata in Tanzania con figli e sorella, ma qui i pettegolezzi escono ogni ora. Da Antonino Spinalbese a Luca Marinelli (già finito nell’occhio del ciclone a febbraio scorso) fino al ballerino di Amici Alessio La Padula. Di certo c’è solo che ad oggi Ilary Blasi non è mai stata fotografata con altri uomini e dunque con il presunto nuovo fidanzato dopo 20 anni d’amore con il calciatore simbolo della Roma. Che al contrario è stato più volte paparazzato con Noemi Brocchi, la sua sempre presunta nuova fiamma. Ilary Blasi nuovo fidanzato, Sonia Bruganelli dopo le voci: “Che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)nuovo fidanzato,l’addio a Francesco Totti il gossip è letteralmente impazzito. La conduttrice è volata in Tanzania con figli e sorella, ma qui i pettegolezzi escono ogni ora. Da Antonino Spinalbese a Luca Marinelli (già finito nell’occhio del ciclone a febbraio scorso) fino al ballerino di Amici Alessio La Padula. Di certo c’è solo che ad ogginon è mai stata fotografata con altri uomini e dunque con il presunto nuovo fidanzato20 anni d’amore con il calciatore simbolo della Roma. Che al contrario è stato più volte paparazzato con Noemi Brocchi, la sua sempre presunta nuova fiamma.nuovo fidanzato,le voci: “Che ...

Pubblicità

heather_parisi : L'arroganza e il bullismo da mentecatto di @RobertoBurioni che offende @alessia_smile6 x il suo aspetto fisico (bod… - borghi_claudio : Segnalate in massa questo ominicchio che ha pensato bene di prendere in giro Alessia. Miseria umana. Vergogna. Sch… - AlbertoBagnai : Che schifo. - nisi_pamela : RT @intuslegens: Avete fatto tre vaccini e ora non fate il quarto? Dite che non volete danni al sistema immunitario? Miocarditi? E per la s… - toobigtofail01 : @iN3ViTaBiLi @Vanninja93 @ElTrattore @marifcinter Ma la serie A fa schifo, guarda che se mi dicessero rimane Skrini… -