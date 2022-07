Amici | Maria perde il pezzo da 90 | non ci sarà | l’annuncio

(Di giovedì 14 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.De Filippi sembrava si fosse assicurata una presenza importante per il prossimo anno, ma qualcosa è andato storto. Già si parla delle nuove leve che faranno parte della classe del talent del prossimo anno, visto che i casting per i giovani artisti sono già iniziati. D’altronde sono migliaia i ragazzi che si presentano

Gossip e TV

... che succede con Rosa Di Grazia Può dirsi un grande periodo per Lorella Cuccarini , che dopo il successo ottenuto con la riconferma nel cast didiDe Filippi per l'edizione21, è ...... ossia il figlio d'arte sarà tra i protagonisti della nuova edizione didiDe Filippi. A lanciare la notizia è stato Amedeo Venza su Instagram: 'si chiama Giovanni ed è il figlio del ... Kledi: perché ha lasciato Amici e il rapporto oggi con Maria De Filippi Il ballerino albanese è stato docente del talent show di Canale 5 fino al 2017 poi è apparso sempre meno in televisione ...Giovanni Antonacci è il figlio nato dalla storia d'amore tra Biagio Antonacci e Marianna Morandi, figlia del mitico Gianni Morandi ...