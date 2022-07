2370 nuovi alberi e arbusti in arrivo a Tarquinia Lido

(Di giovedì 14 luglio 2022)– Il Comune diha ottenuto un finanziamento da parte della Regione Lazio nell’ambito del progetto Ossigeno per la piantumazione dipiante eè infatti risultato tra i comuni vincitori del bando con un importo di 67.823,83 euro. Il progetto presentato dall’amministrazione prevede n.5 interventi per piantumazione ed alberatura ae più precisamente a: Viale Cristoforo Colombo, Viale dei Navigatori Luna Park, Viale dei Navigatori Nuovo Parco Fluviale, Viale delle Sirene, Viale dei Tritoni Area Mercato. In adesione al progetto della Regione Lazio finalizzato alla piantumazione dinel territorio,- cita il progetto ...

