Un viaggio nei nuovi luoghi della costiera comasca per un weekend fuori dalle solite rotte (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo scafo della barca che si alza, mentre il vento tra i capelli scompiglia e distrae dal susseguirsi di villette con affaccio sull‘acqua verde e blu. Cernobbio, Bellagio, villa d‘Este. Ecco cos‘è il lago di Como nel nostro immaginario. E tutto questo c‘è ancora. Ma non è tutto: insieme ai soliti appuntamenti e luoghi noti, è nato qualcosa di nuovo, frutto anche del lavoro di ricerca di imprenditori visionari che hanno viaggiato il mondo e qui hanno importato le loro esperienze, le loro origini. Partendo dalla tavola che abbandona, e in alcuni casi rivisita, i grandi classici della tradizione lombarda. Come al MOR beach club. Appena inaugurato a inizio giugno 2022, che punta la bandierina decisamente lontano, tra piatti esotici e mediorientali, proponendo ricette di altre latitudini grazie alla cucina fantasiosa dello chef israeliano ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Lo scafobarca che si alza, mentre il vento tra i capelli scompiglia e distrae dal susseguirsi di villette con affaccio sull‘acqua verde e blu. Cernobbio, Bellagio, villa d‘Este. Ecco cos‘è il lago di Como nel nostro immaginario. E tutto questo c‘è ancora. Ma non è tutto: insieme ai soliti appuntamenti enoti, è nato qualcosa di nuovo, frutto anche del lavoro di ricerca di imprenditori visionari che hanno viaggiato il mondo e qui hanno importato le loro esperienze, le loro origini. Partendo dalla tavola che abbandona, e in alcuni casi rivisita, i grandi classicitradizione lombarda. Come al MOR beach club. Appena inaugurato a inizio giugno 2022, che punta la bandierina decisamente lontano, tra piatti esotici e mediorientali, proponendo ricette di altre latitudini grazie alla cucina fantasiosa dello chef israeliano ...

