Sosta selvaggia in Via Traiano, la denuncia: "Offesa la storia di Benevento" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La Sosta selvaggia in via Traiano è oggetto della nota diffusa dal Club di Benevento degli Amici della Terra. Di seguito il testo: "La storia di Benevento Offesa dagli incivili. Dall'inizio di questa stagione estiva, la storia di Benevento viene costantemente Offesa da alcuni incivili, che durante le ore serali e notturne, parcheggiano il proprio veicolo in via Traiano, nel bel mezzo dell'isola pedonale, in alcuni casi arrivano persino a creare delle lunghe file di suv, fuoristrada, auto sportive e motocicli, spingendosi fin quasi sotto il fornice dell'Arco di Traiano (114 d.c). Uno spettacolo indecoroso al quale assistono ...

