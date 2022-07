Salernitana, l’amichevole con lo Schalke finisce a reti inviolate (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAllo “Sportzentrum Worgl” finisce in parità la seconda amichevole pre stagionale dei granata. Al 4? tedeschi pericolosi con Butler che calcia da buona posizione senza impensierire Sepe. Al 23? ci provano i granata con una conclusione dalla distanza di Radovanovic che termina alta sopra la traversa. Al 33? Salernitana pericolosa dagli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Fazio che esce di poco a lato. Al 43? Schalke pericoloso con una conclusione di Drexler bloccata in due tempi da Sepe. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 12? della ripresa tentativo dei granata con Capezzi che spreca una buona occasione. Al 36? ci prova la Salernitana: angolo di Jimenez e colpo di testa di Motoc che termina fuori. Al 90? occasione Schalke con un colpo di testa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAllo “Sportzentrum Worgl”in parità la seconda amichevole pre stagionale dei granata. Al 4? tedeschi pericolosi con Butler che calcia da buona posizione senza impensierire Sepe. Al 23? ci provano i granata con una conclusione dalla distanza di Radovanovic che termina alta sopra la traversa. Al 33?pericolosa dagli sviluppi di un corner con un colpo di testa di Fazio che esce di poco a lato. Al 43?pericoloso con una conclusione di Drexler bloccata in due tempi da Sepe. Il primo tempo si chiude senza. Al 12? della ripresa tentativo dei granata con Capezzi che spreca una buona occasione. Al 36? ci prova la: angolo di Jimenez e colpo di testa di Motoc che termina fuori. Al 90? occasionecon un colpo di testa ...

