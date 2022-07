realme GT Neo 2: 150€ di sconto per il Prime Day (Di mercoledì 13 luglio 2022) realme GT Neo 2 è scontato di 150€ per i clienti Prime di Amazon, ma solo fino alla mezzanotte di oggi quando terminerà la due giorni dedicata al Prime Day. 10 smart TV per il Prime Day scontate fino a 600€ realme GT Neo 2 scontato di 150€ Acquista su Amazon realme GT Neo 2, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Nero NEO Prezzo scontato di 149€: 299,99€ invece di 449€ Acquista su Amazon realme GT EU Dashing Silver 8GB+128GB, 186g Prezzo scontato di 89€: 359,99€ invece di 449€ Acquista su Amazon realme 8, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4”, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria ... Leggi su pantareinews (Di mercoledì 13 luglio 2022)GT Neo 2 è scontato diper i clientidi Amazon, ma solo fino alla mezzanotte di oggi quando terminerà la due giorni dedicata alDay. 10 smart TV per ilDay scontate fino a 600€GT Neo 2 scontato diAcquista su AmazonGT Neo 2, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Nero NEO Prezzo scontato di 149€: 299,99€ invece di 449€ Acquista su AmazonGT EU Dashing Silver 8GB+128GB, 186g Prezzo scontato di 89€: 359,99€ invece di 449€ Acquista su Amazon8, Quad camera da 64 MP con AI, Display Super AMOLED da 6.4”, Ricarica rapida da 30W, Grande batteria ...

Pubblicità

giannifioreGF : #realmeGTNeo2: 150€ di sconto per il #PrimeDay #AmazonPrimeDay - racunkeranjang1 : @bayu_joo ANTI CRACK CASE OPPO A15 A53 A33 A32 A31 A9 A5 2020 F9 A5S A11K NEO 9 7 A71 REALME C1 C2 C3 C15 C11 Rp2,5… - Profilo3Marco : RT @realmeItalia: L’attesa è finita: è arrivato il momento degli Amazon Prime Day. Per le prossime 48 ore non lasciarti scappare i fantasti… - RenzoneloveOft : RT @realmeItalia: L’attesa è finita: è arrivato il momento degli Amazon Prime Day. Per le prossime 48 ore non lasciarti scappare i fantasti… - pausascenica : Realme GT NEO 2 (purtroppo il Master Edition stavolta non è scontato, ve l'avevo detto di prenderlo)… -