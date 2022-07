Oltre il danno, la beffa: l’assassino di Niccolò Ciatti è fuggito | La furia del padre: “L’avevamo detto” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Alla fine si è verificato proprio ciò che temeva di più il padre di Niccolò Ciatti, il giovane di Scandicci (Firenze) pestato a morte senza alcun motivo in una discoteca di Lloret de Mar. Rassoul Bissoultanov, condannato per omicidio volontario a 15 anni di reclusione per l’omicidio del 21enne, non si è infatti presentato all’udienza di questa mattina davanti al Tribunale spagnolo di Girona. Stamane, infatti, era fissata l’udienza per la carcerazione del ceceno, già in prigione per 4 anni, necessaria per rideterminare il calcolo della sua reclusione. Ma come accennato, Rassoul Bissoultanov non si è presentato in Tribunale e ha fatto perdere le sue tracce. Preso atto dell’irreperibilità del 29enne, il giudice ha emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. Bissoultanov si trova in regime di libertà ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Alla fine si è verificato proprio ciò che temeva di più ildi, il giovane di Scandicci (Firenze) pestato a morte senza alcun motivo in una discoteca di Lloret de Mar. Rassoul Bissoultanov, condannato per omicidio volontario a 15 anni di reclusione per l’omicidio del 21enne, non si è infatti presentato all’udienza di questa mattina davanti al Tribunale spagnolo di Girona. Stamane, infatti, era fissata l’udienza per la carcerazione del ceceno, già in prigione per 4 anni, necessaria per rideterminare il calcolo della sua reclusione. Ma come accennato, Rassoul Bissoultanov non si è presentato in Tribunale e ha fatto perdere le sue tracce. Preso atto dell’irreperibilità del 29enne, il giudice ha emesso nei suoi confronti un mandato di cattura internazionale. Bissoultanov si trova in regime di libertà ...

