Napoli | si apre voragine a Posillipo | tre feriti

Un'enorme voragine si è aperta su un marciapiedi di Posillipo, famoso quartiere di Napoli. Tre persone, che in quel momento stavano passeggiando, sono state letteralmente inghiottite dal buco e sono rimaste ferite. Per fortuna stanno bene e se la caveranno con prognosi dai 10 ai 30 giorni. La voragine si è aperta all'altezza del civico L'articolo proviene da Inews24.it.

