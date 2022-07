Massimo Boldi, a 76 anni stupisce tutti: ecco la sua nuova fiamma | È giovanissima (Di mercoledì 13 luglio 2022) Massimo Boldi protagonista di un video suoi social che parla di lei emozionatissimo. ecco la sua nuova giovane fiamma Con i suoi 76 anni Massimo Boldi ha stupito tutti ancora una volta, mostrando su Instagram foto e video della sua nuova fiamma. Ma di chi si tratta? È la città di Luino a dare i natali a Massimo Boldi, il 23 luglio del 1945. Uomo che oggi è considerato come uno degli attori più celebri del cinema italiano, un volto che molto spesso è affiancato a quello di Christian De Sica. I due infatti hanno lavorato insieme all’interno di numerosi cinepanettoni, che li ha portati ad ottenere il titolo di attori comici più amati da numerose ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 13 luglio 2022)protagonista di un video suoi social che parla di lei emozionatissimo.la suagiovaneCon i suoi 76ha stupitoancora una volta, mostrando su Instagram foto e video della sua. Ma di chi si tratta? È la città di Luino a dare i natali a, il 23 luglio del 1945. Uomo che oggi è considerato come uno degli attori più celebri del cinema italiano, un volto che molto spesso è affiancato a quello di Christian De Sica. I due infatti hanno lavorato insieme all’interno di numerosi cinepanettoni, che li ha portati ad ottenere il titolo di attori comici più amati da numerose ...

Pubblicità

Pieroasinistra : RT @baffi_francesco: Come prossimo Ministro della Sanità del Governo Meloni si candida Enrico Montesano. Nel Comitato Tecnico Scientifico p… - PIERPAO67864611 : RT @baffi_francesco: Come prossimo Ministro della Sanità del Governo Meloni si candida Enrico Montesano. Nel Comitato Tecnico Scientifico p… - LucaBosco6 : RT @baffi_francesco: Come prossimo Ministro della Sanità del Governo Meloni si candida Enrico Montesano. Nel Comitato Tecnico Scientifico p… - targa_rtarga53 : RT @baffi_francesco: Come prossimo Ministro della Sanità del Governo Meloni si candida Enrico Montesano. Nel Comitato Tecnico Scientifico p… - cicciodevilla : RT @baffi_francesco: Come prossimo Ministro della Sanità del Governo Meloni si candida Enrico Montesano. Nel Comitato Tecnico Scientifico p… -