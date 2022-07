Koulibaly, entourage smentisce: ADL? Mai presentato rinnovo a quelle cifre (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport – Koulibaly, entourage smentisce: ADL? Mai presentato il rinnovo a quelle cifre. L’entourage di Kalidou Koulibaly smentisce di sana pianta il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 13 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport –? Maiil. L’di Kalidoudi sana pianta il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

romeoagresti : #Juventus scatenata oggi a Milano: oltre all’incontro con l’agente di #Koulibaly, vertice in programma in serata an… - marcoconterio : ?? ? ? Giornata caldissima per il mercato della #Juventus. Confermato il contatto con l'entourage di Kalidou Kouliba… - Sal16448498 : Ma e’ possibile fare ste cazzate che possono essere facilmente smentite ????????mah Gazzetta - A entourage Koulibaly n… - tuttonapoli : Retroscena Gazzetta - A entourage Koulibaly non risulta offerta presentata dal Napoli a quelle cifre - infoitsport : Gazzetta: l'entourage di Koulibaly nega di aver ricevuto l'offerta di rinnovo al rialzo del Napoli - ilNapolista -