Futuro Suarez, possibile arrivo in Italia: l'ha rivelato l'agente! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Le strade dell'Atletico Madrid e di Luis Suarez si sono ormai separate. Dopo due stagioni, la conquista della liga, e gli innumerevoli goal che hanno fatto esultare i tifosi colchoneros, il pistolero è pronto a trovarsi un'altra sistemazione. Il 35enne uruguaiano è in cerca di un nuovo palcoscenico, su cui esibire tutta la sua immensa classe e la sua straordinaria dedizione al gonfiare la rete avversaria. Nelle ultime ore sono emerse delle possibili destinazioni, e tra queste sembra esserci anche l'Italia. L'agente del giocatore, Marco Kirdemir, ha confermato ai microfoni del giornale sportivo AS, la volontà di Suarez di voler giocare in Italia, e che, quest'ultimo, ha già rifiutato un'offerta dai turchi del Fenerbache.

