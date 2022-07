Frecciarossa diretto da Napoli Centrale e Afragola all’aeroporto di Fiumicino: i nuovi collegamenti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tre nuove corse Frecciarossa da e per Fiumicino Aeroporto, con collegamento diretto fra Napoli, Roma e Firenze. In particolare i tre collegamenti Frecciarossa – che due giorni fa hanno preso il via – sono due da e per Napoli (Centrale e Afragola). Uno, invece, in partenza da Firenze Santa Maria Novella. Frecciarossa diretto da Napoli L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tre nuove corseda e perAeroporto, con collegamentofra, Roma e Firenze. In particolare i tre– che due giorni fa hanno preso il via – sono due da e per). Uno, invece, in partenza da Firenze Santa Maria Novella.daL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

