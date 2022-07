Barcellona, accordo col Leeds per Raphinha: il comunicato UFFICIALE (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Barcellona ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Leeds per Raphinha: il comunicato Il Barcellona, attraverso una nota UFFICIALE, ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Leeds per Raphinha. IL comunicato – «FC Barcelona e Leeds United Football Club hanno raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di Raphael Dias Belloli, Raphina, in attesa che il giocatore superi le visite mediche». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Ilha annunciato di aver raggiunto uncon ilper: ilIl, attraverso una nota, hadi aver raggiunto uncon ilper. IL– «FC Barcelona eUnited Football Club hanno raggiunto undi principio per il trasferimento di Raphael Dias Belloli, Raphina, in attesa che il giocatore superi le visite mediche». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Barcellona annuncia Raphina: operazione da 58 milioni: «L’FC Barcellona e il Leeds United F… - ArenaSportiva1 : ???? Ousmane #Dembele si appresta a firmare un nuovo accordo con il #Barcellona: contratto fino a giugno 2024 per il… - _7ovx1 : RT @TuttoMercatoWeb: Il Barcellona annuncia: accordo con il Leeds per Raphinha. Ufficialità dopo le visite mediche - TuttoMercatoWeb : Il Barcellona annuncia: accordo con il Leeds per Raphinha. Ufficialità dopo le visite mediche - sportli26181512 : Barcellona, UFFICIALE: accordo col Leeds per il colpo Raphinha: La notizia era nell'aria da tempo, ma ora è anche u… -