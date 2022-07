ASCOLTI TV 12 LUGLIO 2022: IL FILM DI CANALE 5 (15,9%) DOPPIA QUELLO DI RAI1 (8,6%), CRESCE DALLA STRADA AL PALCO (9,9%) E SUPERA BATTITI LIVE (9,6%), TOTTI-BLASI TRA BRANCHETTI (17,4%) E CAPUA (19,3%) (Di mercoledì 13 luglio 2022) ASCOLTI TV 12 LUGLIO 2022 · Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2532 36.76 PT – 5633 35.30 24 – 2523 36.64 PT – 6288 39.40 Rassegna Stampa – 245 11.50Tg1 Mattina – 578 15.46Tg1 – 825 20.37UnoMattina Estate – 555 14.07Camper – 1118 13.71Tg1 – 2769 24.33Don Matteo – 1320 13.11Don Matteo – 1360 15.83Linea Verde Sentieri – 964 11.91Tg1 Speciale – 902 11.25Tg1 Economia – 1185 15.10Estate in Diretta – 1519 19.29Reazione a Catena – 2391 24.89Reazione a Catena – 3273 27.79Tg1 – 3594 25.08TecheTecheTè – 2648 16.39La Canzone della Vita – 1279 8.59 597 7.43 67 4.43 956 10.61Tg1 + Dreams Road + RaiNews – 674 6.10 + 383 4.67 + 234 5.09 Fascia 7-9 – 755 20.30Tg5 – 905 22.23Morning News – 758 19.69Morning News (TOTTI-BLASI) – 641 17.37Forum (R) – 1267 19.22Tg5 – 2500 22.64Beautiful – ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 luglio 2022)TV 12· Martedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – 2532 36.76 PT – 5633 35.30 24 – 2523 36.64 PT – 6288 39.40 Rassegna Stampa – 245 11.50Tg1 Mattina – 578 15.46Tg1 – 825 20.37UnoMattina Estate – 555 14.07Camper – 1118 13.71Tg1 – 2769 24.33Don Matteo – 1320 13.11Don Matteo – 1360 15.83Linea Verde Sentieri – 964 11.91Tg1 Speciale – 902 11.25Tg1 Economia – 1185 15.10Estate in Diretta – 1519 19.29Reazione a Catena – 2391 24.89Reazione a Catena – 3273 27.79Tg1 – 3594 25.08TecheTecheTè – 2648 16.39La Canzone della Vita – 1279 8.59 597 7.43 67 4.43 956 10.61Tg1 + Dreams Road + RaiNews – 674 6.10 + 383 4.67 + 234 5.09 Fascia 7-9 – 755 20.30Tg5 – 905 22.23Morning News – 758 19.69Morning News () – 641 17.37Forum (R) – 1267 19.22Tg5 – 2500 22.64Beautiful – ...

Pubblicità

Teleblogmag : Prima serata conquistata da #canale5, bene anche se in calo #battitilive ma bene anche #dallastradalpalco… - occhio_notizie : Ascolti tv di martedì 12 luglio 2022: Come un gatto in tangenziale vince contro La canzone della vita – Danny Colli… - zazoomblog : Ascolti TV 12 luglio 2022 Reazione a Catena orfana dei Dammi il La - #Ascolti #luglio #Reazione #Catena… - radioromait : Ascolti Tv di ieri 12 Luglio 2022: Access Prime Time e Preserale - zazoomblog : Ascolti TV Martedì 12 Luglio 2022. Vince Come un Gatto in Tangenziale (15.9%) male Rai1 (8.6%). Testa a testa tra… -

Ascolti Tv 12 luglio 2022, Al Pacino becca un Gatto in tangenziale. SuperNek su Rai2 Ascolti tv dell'12 luglio 2022 in prima serata su Rai1 il film Danny Collins La Canzone della Vita con Al Pacino non va oltre la media di 1.279.000 spettatori pari all'8,6%. Un flop. Molto meglio su ... CONSUMATORI/ Il punto sulla crisi italiana oggi in diretta a Radio Radio ... torna protagonista, dopo il successo di ascolti delle ultime puntate, a 'Radio Radio'. ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 2022/ Saipem a - 29,6% Fra le cento donne di ... Ascolti Rai tv di martedì 12 Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ... ALEX annuncia le prime date del “NON SIAMO SOLI TOUR” [Info e Biglietti] La tournée proporrà sia date estive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico. Non siamo soli. ALEX, vero ... tv dell'122022 in prima serata su Rai1 il film Danny Collins La Canzone della Vita con Al Pacino non va oltre la media di 1.279.000 spettatori pari all'8,6%. Un flop. Molto meglio su ...... torna protagonista, dopo il successo didelle ultime puntate, a 'Radio Radio'. ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 132022/ Saipem a - 29,6% Fra le cento donne di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La tournée proporrà sia date estive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico. Non siamo soli. ALEX, vero ...