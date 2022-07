Viabilità Roma Regione Lazio del 12-07-2022 ore 17:45 (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità un saluto e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio a Roma sul Raccordo Anulare interna a causa di un incidente ci sono cose tra la Cassia Veientana e Salaria più avanti sempre in interna si sta in coda tra Nomentana e Prenestina mentre in esterna Ci sono code per traffico intenso tra la colomba Casilina le consolari rallentamenti sulla Cassia nei due sensi di marcia La Tomba di Nerone e Olgiata o da tratti sulla Flaminia dalla tangenziale est raccordo in direzione di quest’ultimo sul tratto Urbano della A24 incontriamo rallentamenti tra la Palmiro Togliatti e Settecamini in direzione Teramo ricordiamo che in provincia di Frosinone a causa di un incendio divampato nei giorni scorsi Restano chiuse la regionale forca d’acero e la regionale di Sora ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Astral infomobilità un saluto e Bentrovati da Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare interna a causa di un incidente ci sono cose tra la Cassia Veientana e Salaria più avanti sempre in interna si sta in coda tra Nomentana e Prenestina mentre in esterna Ci sono code per traffico intenso tra la colomba Casilina le consolari rallentamenti sulla Cassia nei due sensi di marcia La Tomba di Nerone e Olgiata o da tratti sulla Flaminia dalla tangenziale est raccordo in direzione di quest’ultimo sul tratto Urbano della A24 incontriamo rallentamenti tra la Palmiro Togliatti e Settecamini in direzione Teramo ricordiamo che in provincia di Frosinone a causa di un incendio divampato nei giorni scorsi Restano chiuse la regionale forca d’acero e la regionale di Sora ...

Roma: al via il recupero del parcheggio Cornelia entro il Giubileo 2025 Prende il via l'iter per il recupero del parcheggio Cornelia a Roma: l'Assemblea capitolina ha approvato oggi all'unanimità la delibera che riconosce l'interesse ...snodo fondamentale per la viabilità ... Autostrade abruzzesi - Il Tar sospende la revoca della concessione Com'era facilmente prevedibile, Strada dei parchi, società che gestisce le autostrade A24 e A25 (tra Roma, L'Aquila e Pescara) e che si era vista revocare dal governo la concessione la settimana scorsa, ha ottenuto dal Tar del Lazio, al quale si era rivolta, la sospensione del provvedimento, ...