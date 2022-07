Spagna, banche tassate e treni gratis: l’intervento del governo per contrastare la crisi economica (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – La Spagna ha annunciato l’imposizione di una tassa straordinaria sulle banche come strumento per contribuire agli sforzi del paese di fronte all’inflazione e gli impatti economici della situazione venutasi a creare per colpa delle sanzioni economiche imposte dall’Unione europea in seguito all’inizio del conflitto in Ucraina. Il governo di Madrid manterrà in vigora la tassa per due anni con l’obbiettivo di raccogliere 1,5 miliardi di euroall’anno dalle principali banche spagnole come Santander, che ha un valore in borsa di circa 41 miliardi di euro, e Bbva, che capitalizza 26 miliardi di euro. Tassazioni straordinarie per banche e aziende energetiche Nell’insieme degli interventi annunciati dal primo ministro socialista Pedro Sanchez figurano anche prelievi sugli extra profitti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 luglio 2022) Roma, 12 lug – Laha annunciato l’imposizione di una tassa straordinaria sullecome strumento per contribuire agli sforzi del paese di fronte all’inflazione e gli impatti economici della situazione venutasi a creare per colpa delle sanzioni economiche imposte dall’Unione europea in seguito all’inizio del conflitto in Ucraina. Ildi Madrid manterrà in vigora la tassa per due anni con l’obbiettivo di raccogliere 1,5 miliardi di euroall’anno dalle principalispagnole come Santander, che ha un valore in borsa di circa 41 miliardi di euro, e Bbva, che capitalizza 26 miliardi di euro. Tassazioni straordinarie pere aziende energetiche Nell’insieme degli interventi annunciati dal primo ministro socialista Pedro Sanchez figurano anche prelievi sugli extra profitti ...

