Roma, cassonetti dati alle fiamme: l'incendio ha distrutto anche due auto (Di martedì 12 luglio 2022) Roma. I cassonetti dell'immondizia sono il target ideale per appiccare un incendio. E, come di solito accade, le fiamme non rimangono mai circoscritte ad un unico elemento: nella maggior parte dei casi si allargano fino alle zone limitrofe, invadendo altri cassonetti oppure, nei casi peggiori, arrivando a distruggere anche le auto e i veicoli che vi sono parcheggiati vicino. Leggi anche: Monteverde, piRomani in azione nella notte: incendiati 9 cassonetti in pochi minuti Rogo a Monteverde: cassonetti ed auto distrutte Il quartiere di Monteverde, poi, è abbastanza avvezzo alla dinamica. Nelle ultime due settimane, infatti, sono stati diversi gli incendi appiccati nel quartiere e che ...

