Rai 2 pronti i cannoni: “3 bombe per battere il GF Vip”, la guerra di ascolti sta per iniziare (Di martedì 12 luglio 2022) Rai 2 ha fatto le sue scelte convergono tutte in un solo obiettivo: battere il GF Vip della concorrenza. Quali sono i programmi schierati? Rai 2La seconda rete televisiva nazionale si prepara a dare battaglia alla concorrenza e c’è un solo obiettivo possibile: battere il GF Vip. Cos’hanno in mente i vertici di Rai 2? Il palinsesto di Rai 2 sarà completamente formato con un unico obiettivo: tentare di battere il Grande Fratello Vip sulle reti della concorrenza. Per farlo i vertici hanno preso alcune decisioni proprio in queste ultime ore e si tratta di notizie ufficiali. A settembre ripartirà il GF Vip condotto da Alfonso Signorini ed è una vera e propria macchina da guerra. Si preannuncia già un’edizione ancora più lunga della precedente con l’appuntamento settimanale di lunedì e talvolta il raddoppio al giovedì o ... Leggi su specialmag (Di martedì 12 luglio 2022) Rai 2 ha fatto le sue scelte convergono tutte in un solo obiettivo:il GF Vip della concorrenza. Quali sono i programmi schierati? Rai 2La seconda rete televisiva nazionale si prepara a dare battaglia alla concorrenza e c’è un solo obiettivo possibile:il GF Vip. Cos’hanno in mente i vertici di Rai 2? Il palinsesto di Rai 2 sarà completamente formato con un unico obiettivo: tentare diil Grande Fratello Vip sulle reti della concorrenza. Per farlo i vertici hanno preso alcune decisioni proprio in queste ultime ore e si tratta di notizie ufficiali. A settembre ripartirà il GF Vip condotto da Alfonso Signorini ed è una vera e propria macchina da. Si preannuncia già un’edizione ancora più lunga della precedente con l’appuntamento settimanale di lunedì e talvolta il raddoppio al giovedì o ...

