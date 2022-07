Ragazzo in coma si sveglia con le canzoni di Nino D’Angelo: la videochiamata del cantante in ospedale (Di martedì 12 luglio 2022) NAPOLI. Ha chiamato un suo fan che si è risvegliato dal coma grazie alle sue canzoni. Il protagonista di questo bel gesto è Nino D’Angelo. La mamma di un giovane vittima di un terribile incidente, poi finito in coma, aveva lanciato l’appello sui social affinché il cantante napoletano potesse fare un videomessaggio al figlio Sergio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 luglio 2022) NAPOLI. Ha chiamato un suo fan che si è rito dalgrazie alle sue. Il protagonista di questo bel gesto è. La mamma di un giovane vittima di un terribile incidente, poi finito in, aveva lanciato l’appello sui social affinché ilnapoletano potesse fare un videomessaggio al figlio Sergio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

