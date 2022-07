Oggi Nave Palinuro a Taranto per campagna istruzione (Di martedì 12 luglio 2022) La Nave Scuola Palinuro, impegnata nella 58esima campagna d’istruzione, è arrivata questa mattina al porto di Taranto ormeggiando al Castello Aragonese. Gli appassionati della tradizione velica o i semplici curiosi potranno visitare la Nave da domani a venerdì 15 luglio. A bordo della Palinuro gli allievi del primo corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia. Partita dalla Spezia lo scorso 7 giugno, la Nave goletta della Marina Militare al comando del capitano di fregata Francesco Rima, con a bordo i 50 giovani liceali del Corso Meithras che da poco hanno ultimato il primo anno scolastico, termina il periodo del cosiddetto “battesimo del mare” durato circa 4 settimane. first appeared on Tarantini Time ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 12 luglio 2022) LaScuola, impegnata nella 58esimad’, è arrivata questa mattina al porto diormeggiando al Castello Aragonese. Gli appassionati della tradizione velica o i semplici curiosi potranno visitare lada domani a venerdì 15 luglio. A bordo dellagli allievi del primo corso della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia. Partita dalla Spezia lo scorso 7 giugno, lagoletta della Marina Militare al comando del capitano di fregata Francesco Rima, con a bordo i 50 giovani liceali del Corso Meithras che da poco hanno ultimato il primo anno scolastico, termina il periodo del cosiddetto “battesimo del mare” durato circa 4 settimane. first appeared on Tarantini Time ...

