(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Chi discrimina vuole condannare gli altri ad essere soli e senza difese. Per chi vive momenti di difficoltà, e pensa di essere al chiuso dentro i confini dettati da qualcuno che ci confina all’isolamento, alla tristezza, alla depressione, al suicidio, è necessario uno sportello che possa fungere da finestra, per respirare e guardare fuori al mondo, alla luce all’integrazione“. Così Vladimir, presente questo pomeriggio a Palazzo di Città per la presentazione dello sportello di prevenzione e contrasto alleda orientamento sessuale e identità di genere. Progetto promosso dal servizio strategico Europa del comune diinsieme con quello di Chiusano San Domenico. “Purtroppo ci sono persone che pensano di essere superiori – continua ...

anteprima24 : ** Luxuria fa tappa ad ##Avellino: 'Sempre in lotta contro le discriminazioni' ** -

anteprima24.it

...partecipare di Giulia Ciriaci A nche in questo mese di giugno 2022 il Gay Pride torna a fara ... Presente in piazza anche Vladimir, che ai microfoni di RDS ha dichiarato: 'Il motto di ...... prima della loro unicapartenopea. Con loro abbiamo parlato oltre che della loro tournée, anche di tv, dei loro inizi, dell'incontro con Raffaella Carrà e di quello con Vladimir, ma ... Luxuria fa tappa ad Avellino: "Sempre in lotta contro le discriminazioni" CATANIA - Dopo 50 anni dalla sua prima edizione in Italia, il pride continua a raccogliere migliaia di partecipanti in tutto il paese. Ieri la ...