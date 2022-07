Luka Jovic | l' approdo alla Fiorentina è merito anche della ex di Ljiaijc | ecco chi è la modella che strega i viola

Pubblicità

SerieA : Quanti ?? per Luka #Jovic? - acffiorentina : Luka Jovic è Viola ?? ?? Comunicato ufficiale ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Adesso c'è anche l'ufficialità: Luka #Jovic è un nuovo giocatore della @acffiorentina - MAIDUTSE__ : RT @SerieA: Quanti ?? per Luka #Jovic? - violaclubtw : @ChiaraAndrea_B Se questo resta incazzato tutta la stagione …. Cosovich la prende in calo al mondiale #juvemerda… -

Tra quelli che sono 'rinati' o che si sono confermati campioni e altri rivelatisi flop, l'ultimo in ordine di tempo è. Che non è nemmeno il primo attaccante ad approdare in viola... ...è un nuovo giocatore della Fiorentina . E per quanto il merito da attribuire a Daniele Pradè e ai dirigenti viola sia enorme, per la trattativa messa a segno, dietro al passaggio dell'ex ...Fiorentina-Real Vicenza termina con un 7 a 0 per i viola di Vincenzo Italiano che apre la stagione con una bella vittoria: scatenato Jovic ..."Mi fa molto piacere lavorare con un tecnico giovane e promettente come Italiano e spero che avremo successo insieme" ...