La madre di Kyrgios | «È stato Andy Murray a salvare la vita di mio figlio»

(Di martedì 12 luglio 2022) In un’intervista a Wide World of Sports, Nickha rivelato di aver attraversato un periodo in cui alcol e droghe gli hanno creato molti problemi, a livello familiare, personale e sportivo. «Ho abusato di molto alcol e droghe e la cosa è andata fuori controllo. Ora non bevo quasi, ho bevuto solo un bicchiere di vino a cena. Ho dovuto ricostruire il mio rapporto con la mia famiglia e adottare abitudini più sane come stare a dieta, dormire bene, cercare di allenarmi un po’ di più». L’australiano ha raccontato che la sua famiglia non era a conoscenza dei suoi disturbi. Voleva affrontare i problemi da solo. «Ho respinto tutti quelli che mi volevano bene. Cercavo di gestire e affrontare i miei problemi personali da solo». Ad allertare la sua famiglia e il suo entourage è. Lo racconta la ...