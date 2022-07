Fabrizio Corona fa a pezzetti Ilary Blasi dopo la separazione da Totti: le parole al veleno dell’imprenditore (Di martedì 12 luglio 2022) Fabrizio Corona attacca pesantemente Ilary Blasi: ecco le parole al veleno dell'ex re dei paparazzi italiani. Questa mattina l'Italia intera si è svegliata con una notizia che ha distrutto la favola perfetta. Totti e Ilary si sono lasciati e lo hanno fatto annunciando la loro separazione con due comunicati stampa diversi. Francesco Totti annuncia di aver fatto di tutto per salvare il suo matrimonio mentre Ilary Blasi chiede solo rispetto e privacy per i suoi figli. In tanti sono rimasti colpiti dalla vicenda che ha gettato la coppia in pasto al gossip. L'ex calciatore e la conduttrice dell'isola dei famosi sono ufficialmente i nuovi Albano e Romina, resta da capire ... Leggi su howtodofor (Di martedì 12 luglio 2022)attacca pesantemente: ecco lealdell'ex re dei paparazzi italiani. Questa mattina l'Italia intera si è svegliata con una notizia che ha distrutto la favola perfetta.si sono lasciati e lo hanno fatto annunciando la lorocon due comunicati stampa diversi. Francescoannuncia di aver fatto di tutto per salvare il suo matrimonio mentrechiede solo rispetto e privacy per i suoi figli. In tanti sono rimasti colpiti dalla vicenda che ha gettato la coppia in pasto al gossip. L'ex calciatore e la conduttrice dell'isola dei famosi sono ufficialmente i nuovi Albano e Romina, resta da capire ...

