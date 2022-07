Davide Paitoni si suicida in carcere: aveva ucciso suo figlio di 7 anni (Di martedì 12 luglio 2022) Davide Paitoni, l’uomo che lo scorso gennaio aveva ucciso suo figlio Daniele, di sette anni, e ferito a coltellate la sua ex moglie, si è tolto la vita nel carcere di San Vittore a Milano. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Proprio ieri è stata respinta la richiesta del suo legale sull’esecuzione di una perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato. Il giudice ha stabilito che le modalità con cui commise il reato erano talmente chiare da non rendere necessario l’esame. L’omicidio del piccolo Daniele è avvenuto in provincia di Varese, nella notte di Capodanno. La ex moglie, Silvia Gaggini, aveva già denunciato due volte per maltrattamenti Davide Paitoni, pregiudicato agli arresti domiciliari per avere accoltellato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022), l’uomo che lo scorso gennaiosuoDaniele, di sette, e ferito a coltellate la sua ex moglie, si è tolto la vita neldi San Vittore a Milano. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Proprio ieri è stata respinta la richiesta del suo legale sull’esecuzione di una perizia psichiatrica nei confronti dell’imputato. Il giudice ha stabilito che le modalità con cui commise il reato erano talmente chiare da non rendere necessario l’esame. L’omicidio del piccolo Daniele è avvenuto in provincia di Varese, nella notte di Capodanno. La ex moglie, Silvia Gaggini,già denunciato due volte per maltrattamenti, pregiudicato agli arresti domiciliari per avere accoltellato ...

