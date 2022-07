Da Draghi zero risposte alle richieste di Conte e un’altra minaccia (Di martedì 12 luglio 2022) “Come ho già detto il governo con gli ultimatum non lavora e non ha senso. Il resto bisogna chiederlo a Mattarella”. È quanto ha detto il premier Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa (qui il video) a margine dell’incontro con i sindacati, replicando a una domanda sulle fibrillazioni nel governo e sulla possibilità che sia rinviato alle Camere. Draghi: “Non c’è un governo senza il M5s e non c’è un altro governo Draghi oltre l’attuale” “Ho già detto che per me non c’è un governo senza M5s e non c’è un governo Draghi altro che l’attuale, questa è la situazione. Queste fibrillazioni sono importanti – ha detto ancora Draghi – riguardano l’esistenza del governo ma sarebbe ancora più importante se il governo non riuscisse a lavorare”. “Quando ho letto la lettera (dei 5 stelle) – ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 luglio 2022) “Come ho già detto il governo con gli ultimatum non lavora e non ha senso. Il resto bisogna chiederlo a Mattarella”. È quanto ha detto il premier Mario, nel corso della conferenza stampa (qui il video) a margine dell’incontro con i sindacati, replicando a una domanda sulle fibrillazioni nel governo e sulla possibilità che sia rinviatoCamere.: “Non c’è un governo senza il M5s e non c’è un altro governooltre l’attuale” “Ho già detto che per me non c’è un governo senza M5s e non c’è un governoaltro che l’attuale, questa è la situazione. Queste fibrillazioni sono importanti – ha detto ancora– riguardano l’esistenza del governo ma sarebbe ancora più importante se il governo non riuscisse a lavorare”. “Quando ho letto la lettera (dei 5 stelle) – ha ...

