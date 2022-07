Covid, Bassetti: “Immunità gregge? Solo contro malattia grave” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’Immunità di gregge non si raggiungerà mai perché il virus” di Covid “continua a mutare. Noi l’abbiamo imparata a conoscere con un virus che era sempre lo stesso e con un vaccino che era in grado di ridurre significativamente i contagi e la malattia grave, per esempio quello del morbillo. Però non possiamo usare per Sars-CoV-2 l’espressione Immunità di gregge perché è un virus respiratorio che continua a cambiare, mentre l’R0 del morbillo è sempre stato di 18. Mentre con Sars-CoV-2 era prima 2, poi 20 e magari domani sarà 30. Dobbiamo ragionare sull’Immunità per le forme gravi di malattia Covid e questa l’abbiamo già raggiunta”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – “L’dinon si raggiungerà mai perché il virus” di“continua a mutare. Noi l’abbiamo imparata a conoscere con un virus che era sempre lo stesso e con un vaccino che era in grado di ridurre significativamente i contagi e la, per esempio quello del morbillo. Però non possiamo usare per Sars-CoV-2 l’espressionediperché è un virus respiratorio che continua a cambiare, mentre l’R0 del morbillo è sempre stato di 18. Mentre con Sars-CoV-2 era prima 2, poi 20 e magari domani sarà 30. Dobbiamo ragionare sull’per le forme gravi die questa l’abbiamo già raggiunta”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo, ...

