Come "viaggiare nel tempo" con Street View e gli archivi di mappe online (Di martedì 12 luglio 2022) La funzione di Google Maps e diversi siti gratuiti vi permettono di confrontare immagini scattate nel corso degli anni e vedere Come si è sviluppata una zona Leggi su wired (Di martedì 12 luglio 2022) La funzione di Google Maps e diversi siti gratuiti vi permettono di confrontare immagini scattate nel corso degli anni e vederesi è sviluppata una zona

Pubblicità

BarbascuraX : Stiamo continuando a viaggiare per gli Stati Uniti. Abbiamo attraversato in tutto 7 stati, tenendoci sempre lontano… - BeaPerSempre20 : È come viaggiare nel tempo, rivivere i dettagli del passato che si vorrebbero cancellare. - DxIlart : @mrscristaehyung In un certo senso è come viaggiare con lui nonostante la distanza - ninotelia1 : RT @Corriere: 6 amici, 5 castelli, 1 biglietto InterRail: ecco come viaggiare gratis - RaffaellaP6 : @Bussola87234007 @BerlinoRoma70 @dottorbarbieri Mi sa tanto che hai ragione… Un passettino alla volta… e ci risiamo… -