Benfica | ecco Enzo Fernandez | 'Club prestigioso | qui per vincere'

(Di martedì 12 luglio 2022)Fernández arriva a Lisbona. Il centrocampista ormai ex River Plate, 21 anni e seguito fino a non molto tempo fa anche dal Milan,...

Pubblicità

killhzo : @pedrogva6 @Alessandroad05 ecco quello che dicevo stamattina sulle cazzo di emoji: questo lo aveva scambiato Sardan… - killhzo : @Sardanapalooo @DiMarzio il tweet che hai retwittato con la bandiera Argentina e Portoghese riguarda Hernandez al B… - siamo_la_Roma : ?? Piace #Ramos del #Benfica ? Ma il prezzo non convince ?? Ecco le ultime #ASRoma - LeBombeDiVlad : ??? #Arsenal, il nuovo nome è #Grimaldo ?? Ecco l'offerta al #Benfica #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -

di Claudio Franceschini) PRESENTAZIONE ANGEL DI MARIA JUVENTUS:IL FIDEO! Alle ore 15:00 di ... dopo essere stato cercato anche oltre 10 anni fa: allora giocava nel, oggi si trasferisce ...perché ha chiesto a Pinto di risolvere il caso entro il 30 luglio (ieri ha postato una foto - ... Piace anche Goncalo Ramos del. La priorità, però, è il caso Zaniolo che a Trigoria ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...