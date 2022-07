?? – Accordo di principio tra Saint-Etienne e Salisburgo per Gourna-Douath (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 18:30:00 L’autorevole L’Équipe: Sarà uno dei trasferimenti più importanti nella storia della L2. Il Saint-Étienne si prepara a vendere il suo centrocampista del Saint-Etienne Lucas Gourna-Douath (18 anni, 61 partite S1, sotto contratto fino a giugno 2025). Nelle scorse ore è stato raggiunto un Accordo di massima tra l’ASSE (tramite Jean-François Soucasse, presidente esecutivo del club) e il direttivo del club austriaco Red Bull Salisburgo per il trasferimento del nazionale under 19. Gourna entrerà a far parte di un club qualificato per la Champions League L’indennità è stimata in circa 15 milioni di euro (più una percentuale sulla rivendita). Sollecitato in particolare da diversi club inglesi (Southampton, ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-11 18:30:00 L’autorevole L’Équipe: Sarà uno dei trasferimenti più importanti nella storia della L2. Il-Étienne si prepara a vendere il suo centrocampista delLucas(18 anni, 61 partite S1, sotto contratto fino a giugno 2025). Nelle scorse ore è stato raggiunto undi massima tra l’ASSE (tramite Jean-François Soucasse, presidente esecutivo del club) e il direttivo del club austriaco Red Bullper il trasferimento del nazionale under 19.entrerà a far parte di un club qualificato per la Champions League L’indennità è stimata in circa 15 milioni di euro (più una percentuale sulla rivendita). Sollecitato in particolare da diversi club inglesi (Southampton, ...

