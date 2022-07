Ultime Notizie – Editoria, firmato accordo di cooperazione tra Wam e Adnkronos (Di lunedì 11 luglio 2022) accordo di cooperazione in ambito Editoriale tra Wam, l’agenzia di stampa degli Emirati e l’Adnkronos, la prima agenzia di stampa privata in Italia. L’intesa prevede lo scambio di Notizie, primo passo per una collaborazione duratura con l’allargamento ad altri settori tra i quali quello mUltimediale. L’accordo è stato firmato in occasione di una visita a Roma di una delegazione dell’agenzia di stampa degli Emirati nella sede dell’agenzia di stampa Adnkronos. La visita al Palazzo dell’Informazione della delegazione degli Emirati rientra nella volontà di Wam di creare partnership con i media in Italia, sviluppare un modello sostenibile di cooperazione e partnership costruttiva nei media e costruire un’ampia rete ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 11 luglio 2022)diin ambitole tra Wam, l’agenzia di stampa degli Emirati e l’, la prima agenzia di stampa privata in Italia. L’intesa prevede lo scambio di, primo passo per una collaborazione duratura con l’allargamento ad altri settori tra i quali quello mdiale. L’è statoin occasione di una visita a Roma di una delegazione dell’agenzia di stampa degli Emirati nella sede dell’agenzia di stampa. La visita al Palazzo dell’Informazione della delegazione degli Emirati rientra nella volontà di Wam di creare partnership con i media in Italia, sviluppare un modello sostenibile die partnership costruttiva nei media e costruire un’ampia rete ...

Pubblicità

Corriere : Vaccinazioni Covid, Speranza: «Al via la quarta dose per over 60» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - zazoomblog : Ultime Notizie – Covid oggi Piemonte 1.585 contagi e 1 morto: bollettino 11 luglio - #Ultime #Notizie #Covid… - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Le ultime previsioni confermano: andiamo verso una nuova grande ondata di #caldo sull'Italia. ????? Sulla Penisola Iberica, è… -