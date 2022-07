Ultime Notizie – Benzina e diesel oggi | ancora in calo i prezzi

(Di lunedì 11 luglio 2022) Scendono, lunedì 11 luglio, idi. Saleinvece il metano. Il prezzo medio nazionale del gasolio in self service scende sotto quota 2 euro/litro per la prima volta dal 15 giugno. Mercati petroliferi internazionali sempre molto tesi, tra la prospettiva di una recessione globale (spinta ribassista) e i colli di bottiglia della raffinazione che prefigurano una scarsità di prodotti (spinta rialzista). Brent a 105 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro iconsigliati die gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 79.920 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i con… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - junews24com : De Ligt Juve: il difensore ha scelto il futuro. Comunicata la decisione al suo club - - infoitinterno : Gas: dal colosso russo nuovo taglio della fornitura all'Italia! Ecco le ultime notizie -

Il Sole 24 ORE

... lo testimoniano anche lerelative allo stop per dieci giorni alle forniture di gas dalla Russia alla Germania per lavori di manutenzione programmati al Nord Stream 1. "Il flusso ...TEMI: cividale francesco zorzettig monviertfvg ronchi di san giuseppe spessaIl Friuli piange la scomparsa di Francesco Zorzettig, patriarca del vino Il re dell'acciaio dell'... Ucraina ultime notizie. Missili russi su Kharkiv, colpito condominio di 6 piani che nelle ultime ore ha affondato il colpo portando al Rocchi un giocatore di sicura prospettiva.Investing.com - Spopolano i titoli legati al social media di Donal Trump Truth Social, dopo che Elon Musk ha fatto un passo indietro decisivo su Twitter (NYSE: TWTR) per via delle poche informazioni r ...