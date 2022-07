Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e gli altri condannati devono risarcire la famiglia Monteiro Duarte con 550mila euro. Il problema: “Risultano nullatenenti” (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente della Corte d’Assise di Frosinone ha quantificato per la prima volta il danno subito dalla famiglia Monteiro Duarte in seguito all’Omicidio di Willy, avvenuto il 6 settembre del 2020. Secondo quanto disposto dalla sentenza emessa lunedì 4 luglio, Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli in quanto colpevoli dell’Omicidio del giovane, sono tenuti a versare 200mila a ciascuno dei genitori della vittima e 150mila alla sorella. Sembra un primo passo verso il riconoscimento dei danni subiti dalla famiglia del giovane ragazzo, ucciso in un pestaggio mentre tentava di difendere un amico in difficoltà, ma la famiglia di Willy potrebbe non vedere mai quei 550mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Il presidente della Corte d’Assise di Frosinone ha quantificato per la prima volta il danno subito dallain seguito all’di, avvenuto il 6 settembre del 2020. Secondo quanto disposto dalla sentenza emessa lunedì 4 luglio, Marco e Gabriele, Francesco Belleggia e Mario Pincarelli in quanto colpevoli dell’del giovane, sono tenuti a versare 200mila a ciascuno dei genitori della vittima e 150mila alla sorella. Sembra un primo passo verso il riconoscimento dei danni subiti dalladel giovane ragazzo, ucciso in un pestaggio mentre tentava di difendere un amico in difficoltà, ma ladipotrebbe non vedere mai quei...

