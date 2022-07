Il Papa ai giovani: “Trasformate l’Europa in un nuovo continente, ribellatevi alla guerra” (Di lunedì 11 luglio 2022) Città del Vaticano – “Vorrei invitarvi a trasformare il ‘vecchio continente’ in un ’nuovo continente’, e questo è possibile solo con voi. So che la vostra generazione ha alcune buone carte da giocare: siete giovani attenti, meno ideologizzati, abituati a studiare in altri Paesi europei, aperti a esperienze di volontariato, sensibili ai temi dell’ambiente. Per questo sento che c’è speranza. Voi giovani europei avete una missione importante. Se nel passato i vostri antenati si sono spinti in altri continenti non sempre per nobili interessi, ora spetta a voi presentare al mondo un nuovo volto dell’Europa”. A dirlo è Papa Francesco in un messaggio inviato ai partecipanti della “Eu Youth Conference” che si svolge a Praga dall’11 al 13 luglio 2022, sul tema: ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) Città del Vaticano – “Vorrei invitarvi a trasformare il ‘vecchio’ in un ’’, e questo è possibile solo con voi. So che la vostra generazione ha alcune buone carte da giocare: sieteattenti, meno ideologizzati, abituati a studiare in altri Paesi europei, aperti a esperienze di volontariato, sensibili ai temi dell’ambiente. Per questo sento che c’è speranza. Voieuropei avete una missione importante. Se nel passato i vostri antenati si sono spinti in altri continenti non sempre per nobili interessi, ora spetta a voi presentare al mondo unvolto del”. A dirlo èFrancesco in un messaggio inviato ai partecipanti della “Eu Youth Conference” che si svolge a Praga dall’11 al 13 luglio 2022, sul tema: ...

