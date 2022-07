Di Maria | “Penso solo alla Juve e sono qui per vincere tutto Futuro? Non si sa mai | le cose cambiano in fretta”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Giornata intensa sul frontentus, con in mattinata l’ufficialità di Paul Pogba e alle ore 15:00 la conferenza stampa di presentazione di Angel Di. L’argentino, che arriva a Torino da svincolato, ha subito voluto mettere in chiaro ledopo settimane di rumors sulla sua presunta priorità nei confronti della Selección rispetto al club piemontese: “La mia testa ce l’hoe basta. E’ stato l’unico club con cui ho parlato sin dall’inizio in modo più intenso. Mi ha cercato per 40 giorni e ho apprezzato molto il fatto che abbiano aspettato la mia decisione, che è tardata ad arrivareper questioni di famiglia. Non ho mai avuto dubbi sulla, avevo tanta voglia di venire, è un grandissimo club che ha vinto tantissimi titoli, e io ...

Pubblicità

juventusfc : ?? Di Maria: «Io ho un bel rapporto con @gianluigibuffon, ci ho parlato anche quando ho firmato il contratto. Lui ci… - sportface2016 : #Juventus, #DiMaria parla in conferenza stampa: 'La mia testa è solo alla #Juve, non penso al #Mondiale. Sono qui p… - irejdoc1897 : RT @juventusfc: ?? Di Maria: «Io ho un bel rapporto con @gianluigibuffon, ci ho parlato anche quando ho firmato il contratto. Lui ci teneva… - Ultrasjuventus3 : RT @juventusfc: ?? Di Maria: «Io ho un bel rapporto con @gianluigibuffon, ci ho parlato anche quando ho firmato il contratto. Lui ci teneva… - MPAPA090 : RT @LeonettiFrank: Di Maria:' Nel calcio tutto cambia velocemente, al momento penso al mio anno di contratto, poi chissà... ' Nessuna illus… -

La mia testa è alla Juve, la nazionale viene dopo, nondi approfittare della Juve per arrivare alla Nazionale. Sono qui per vincere più titoli possibili ". Lo ha dichiarato Angel Di, in ...La mia testa è alla Juve, la nazionale viene dopo, nondi approfittare della Juve per arrivare alla Nazionale. Sono qui per vincere più titoli possibili" ha aperto così Dila sua ...Angel Di Maria si è presentato per la sua prima conferenza stampa con la maglia della Juventus. Queste le sue parole.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...