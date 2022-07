Del Genio | “Spalletti pensa ad un altro modulo Se Osimhen le gioca tutte…

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 11 luglio 2022) RITIRO NAPOLI. Il giornalista Paolo Delsi è soffermato suldel Napoli nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss: “Nell’allenamento di Dimaro, in Trentino, ho notato un particolare che potrebbe essere importante: l’assenza di un sottopunta. Forse Lucianoa un 4-3-3. Ma è ancora presto per dirlo anche perché mancano ancora tanti calciatori e il mister deve lavorare contori che non faranno parte del futuro degli azzurri”. “Ho la sensazione che in questa stagione il 4-3-3 e il 4-2-3-1 si possano alternare nel corso della stagione. Dipenderà molto, per come la vedo io, anche dagli avversari. Nella scorsa annata calcistica, invece, Lucianoha optato quasi sempre per il 4-2-3-1. Quellete con il 4-3-3, talmente sono state poche, ...